ABD’nin Dallas kentinde gerçekleştirilen VEX Robotics Dünya Şampiyonası’nda 825 takım arasından ödül alan Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Robotik Takımı, İstanbul Havalimanı’nda Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Bozdemir ve beraberindeki heyet tarafından çiçeklerle karşılandı.

Arnavutköy Belediyesi, bilimsel eğitimi yalnızca yarışmalarla sınırlı görmeyip kalıcı ve sürdürülebilir bir altyapıyla destekliyor. Arnavutköy Bilim Merkezi ve belediyeye bağlı teknoloji atölyelerinde binlerce çocuk; kodlama, robotik, yapay zeka, elektronik ve 3D tasarımla tanışıyor. Bu merkezlerde yürütülen eğitim programları sayesinde öğrenciler, hem ulusal hem uluslararası platformlara güçlü bir hazırlıkla katılıyor. Belediyenin bu alandaki atılımları, TEKNOFEST 2025 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de dikkat çekti. Arnavutköy Bilim Merkezi, festivalin ‘Bilim Sokağı’nda sergilenen ‘Yapay Zeka Araçları ile Çizimimi Canlandırıyorum’ projesi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

"Amerika’da çok kapsamlı büyük ve ciddi bir organizasyonda bir dalda ödül alarak burada bulunuyorlar"

İbrahim Özaydın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini havalimanında karşılayan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Bozdemir," Mutluyuz, gururluyuz bu konular üzerine söylenecek çok fazla şey yok. Bu gurur tablosunu yaşamak gerekiyor. Biz Arnavutköy Belediyesi olarak tam da Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında üzerimize düşen neyse onu gerçekleştiriyoruz. Arnavut Belediyesi olarak her yaştan gencimizin, komşumuzun ve ilçe sakinlerimizin yapmış olduğu tüm çalışmalarda, yapmış olduğu tüm projelerde elimizden geldiğince destek olacağız. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün gençlerimiz Amerika’da çok kapsamlı büyük ve ciddi bir organizasyonda bir dalda ödül alarak burada bulunuyorlar bu bizler için bundan sonraki başarılar için çok önemli bir eşik. Açıkçası bu başarılar bir kartopu gibi büyüye büyüye devam edecek ve gerçekten ülkemiz adına milletimiz adına hak ettiğimiz yerlere seviyelere ulaşmış olacağız. Bizler de Arnavutköy’ümüzde bir belediye olarak üzerimize düşen vazifeyi, desteği, sorumluluğu yerine getirmiş oluyoruz. Tüm kardeşlerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize tebrik ediyorum. Emeklerinden dolayı başarılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince bu tür proje ve programları desteklemeyi devam edeceğiz"

Karşılamaya katılan İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selçuk Ertuğrul," İbrahim Özaydın Mesleki Lisemizin her sene klasikleşen başarılarından birinde yine bu sene başarı elde ettik. Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzlerce takımın katıldı yarışmada gururla ülkemizin bayrağını dalgalandırdık ve güzel bir ödülle buraya geri geldik. Bu başarı hem ülkemizdeki gençler için önemli bir adım hem de Amerika’daki Türkler için önemli bir sembol onların da bizimle beraber gururlanmaları bizimle görüşmeleri bizimle buluşmaları çok değerliydi. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince bu tür proje ve programları desteklemeyi devam edeceğiz. Sponsorlarımıza ve en büyük destekçimiz belediye başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz. Başarılarımız devam edecek İnşallah" şeklinde konuştu.

"Türkiye’ye ödül getiren tek takım olduk, bu anlamda gururluyuz"

İbrahim Özaydın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Saadet Bektaş ise," Dünya turnuvasında dönüşümüzü gerçekleştirdik. Dünya turnuvası ödül almayı başardık. Türkiye’ye ödül getiren tek takım olduk, bu anlamda gururluyuz. Çocuklarımız altı gün boyunca yoğun çaba sarf ettiler. Çok yoruldular çok emek verdiler ve sonunda ödülle dönmenin gururunu yaşadılar. Biz de bu serüven de eşlik eden velilerimize bizimle birlikte Amerika’ya gelen şube müdürümüze aynı zamanda İstanbul Havalimanı MTAL müdürüne teşekkür ediyorum. Herkesin desteklerinden dolayı. En büyük desteği de sayın başkanımıza ve başkan yardımcımıza yapıyorum. Arnavutköy Belediyesi sponsorluğunda gittik Amerika’ya kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.