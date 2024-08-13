AK Parti, yarın 23'üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bağımsız bazı milletvekilleri, AK Parti'den teklif beklediklerini ifade ederken partiye katılacak belediye başkanları da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın partisine katılacak bazı isimlere rozet takması bekleniyor. AK Partili kurmayların uzun süredir hazırlandığı programa, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden bazı isimlerin katılacağı belirtiliyor.

AK Parti 2 iyi partili isme teklifte bulundu

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz ile Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin AK Parti'ye katılacağı kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca AK Parti'nin Bağımsız İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ile İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'a da teklifte bulunduğu konuşuluyor.

"AK Parti'ye geçebilirim"

Son olarak ise İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Milletvekili Salim Ensarioğlu, Elips Haber'den Muhammed Vefa'ya yaptığı açıklamada, "Bağımsız olarak milletvekilliğini sürdürmek zor. Milletimize etmek istiyorum. Bu anlamda kendime en yakın hissettiğim isim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve parti olarak AK Parti'yi görüyorum. Bir teklif gelmesi halinde AK Parti'ye geçebilirim" dedi.

En fazla katılım İYİ Parti ve YRP'den

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin 23'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle 14 Ağustos'ta yapılacak kutlama programında AK Parti'ye yeni isimlerin katılacağını duyurmuştu. Özellikle 20'ye belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı da aktarılıyor. AK Parti en fazla katılımın Yeniden Refah Partisi ile İYİ Parti'den olacağı belirtiliyor.

AK Parti radarında iki il var

Aynı zamanda AK Partili kurmaylar, Şanlıurfa ve Yozgat özelinde özel çalışma başlattı. Yeniden Refah Partili belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi noktasında yoğun bir çalışma yürütülüyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ı ziyaret etmesi tartışma konusu olurken, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu'ndan iddialarla ilgili yalanlama geldi. Ama Gülpınar'ın yakın ekibinden, AK Parti'ye sıcak bakanların olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa özelinde Murat Kurum'u görevlendirdiği de konuşuluyor.

Katılması beklenen isimler

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen

Yeniden Refah Partili Arıcak'ın Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz

Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu

İYİ Parti Tonya Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık

Şırnak/Uludere - Şenoba Belde Başkanı Alihan Babat

Ağrı Eleşkirt - Yayladere Belde Başkanı Selahattin Aysun

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit

İyi Parti'den Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir

Yeniden Refah Partisi'nden Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu

Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak