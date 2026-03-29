Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin en önemli tarıma dayalı sanayi tesislerinden biri olan fabrikada yürütülen üretim süreçleri hakkında bilgi alan Sayın Bakanımız, Çumra’nın sadece tarımda değil, sanayi alanında da ülkemize değer katan güçlü bir merkez olduğunu ifade etti. Şeker pancarı üretiminden başlayan ve katma değeri yüksek ürünlere dönüşen bu üretim zincirinin; hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Sayın Bakanımız, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekti. Alın teriyle üretim yapan tüm Torku Şeker çalışanlarına teşekkür eden Sayın Bakanımız, üretim, istihdam ve kalkınma ekseninde yürütülen her çalışmanın Türkiye’nin gücünü daha da artırdığını ifade etti."