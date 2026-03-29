Çalışmaları yerinde inceleyen Bolat, projeden faydalanan çocuklarla bir araya geldi.

Yaklaşık 180 gencin eğitim aldığı projede, sokakta yaşayan çocukların meslek edinerek topluma kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Ziyaret sırasında TİKA Başkanı Abdullah Eren ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Bolat, projeye verilen destek dolayısıyla teşekkür etti.

Bolat ayrıca Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve eski futbolcu Samuel Eto’o ile bir araya geldi. Görüşmede sporun birleştirici gücü ve Türkiye-Kamerun ilişkilerinin kültürel boyutta geliştirilmesi ele alındı.

Öte yandan Bakan Bolat, DTÖ 14. Bakanlar Konferansı kapsamında gerçekleştirdiği temaslarda küresel ticarette sistemin güçlendirilmesi, kurallara dayalı ticaret anlayışının sürdürülmesi ve gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi başlıklarında Türkiye’nin vizyonunu paylaştı.