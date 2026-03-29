

Rakibiyle Bursa'da oynadığı maçı 36-30 kazanarak tur için avantaj elde eden Büyükşehir Belediyespor, Selanik'te karşılaştığı rakibi karşısında maça tutuk başladı ve ilk dakikalarda üstünlüğü kaptırdı. İlerleyen bölümde zaman zaman etkili olan Belediyespor, yine de üstünlüğü ele geçiremedi ve devreyi 15-11 geride kapattı.

İkinci yarının başında da istediği oyunu sergileyemeyen Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, rakip kaleciyi geçmekte zorlandı. 36. dakikada farkın 6 sayıya (18-12) çıkmasına engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde farkı zaman zaman eritti. 5 sayılık farklı yenilginin bile tur için yeteceği karşılaşmanın son 14 dakikasına 23-21 geride giren Büyükşehir Belediyespor, 50. dakikayı 26-21 geride geçti. Nefes kesen mücadelenin son 5 dakikasına 28-25 geride giren Belediyespor, son 2 dakikada skorun 32-26 olmasına engel olamadı. Bitime 8 saniye kala A.C Paok skoru 34-28 yaparken maçı uzatmaya götürmek için umutlansa da son saniyede Belediyespor, Francisca Araujo Joao'nun golüyle rakip fileleri havalandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylece maçı 34-29 kaybetse de ilk maçta elde ettiği 6 sayılık farklı galibiyetin avantajıyla EHF Avrupa Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: BÜLTEN