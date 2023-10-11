Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademisyeni Dr. Öğretim üyesi Yusuf Atan Adli Tıp Kurumuna atandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Atan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleşen atamalarla Adli Tıp Kurumunun Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine atandı. Dr. Öğr. Üyesi Atan’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince ataması yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, atamayla ilgili ise"Üniversitemizde eğitim vermekte olan Dr. Öğretim üyemiz Yusuf Atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile gerçekleşen atamalarda Adli Tıp Kurumuna atanmıştır. Kendisini üniversitemize kattığı onur için tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı.