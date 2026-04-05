Petrol fiyatlarındaki son yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları yeniden gündeme geldi. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, güncel rafineri marjları baz alındığında motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk bir artış öngörülüyor.
Beklenen bu fiyat değişikliğinin, yetkili kurumların alacağı karar sonrasında netlik kazanacağı ifade ediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarının etkisiyle petrol fiyatları cuma günü yüzde 7,87 artış göstererek 109,03 dolar seviyesine ulaştı.
