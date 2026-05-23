2000 yılı sonrasında sigorta girişi olanları kapsayacak kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin şu an için gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor.

2000 sonrası çalışanlar düzenlemeye dahil edilecek mi?

EYT kapsamına giremeyen 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan çalışanlar, kademeli emeklilik beklentilerini sürdürüyor. Bu kesim, emeklilik yaş şartlarının daha esnek hale getirilmesini ve 58-60 yaş sınırının yeniden değerlendirilmesini istiyor.

Konuya ilişkin zaman zaman kanun teklifleri gündeme gelse de henüz yürürlüğe giren ya da uygulanabilir hale gelen resmi bir karar bulunmuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların yaş ve prim günü koşullarını belirli ölçüde tamamlamaları halinde emeklilik hakkından yararlanabilmesine olanak tanıyan bir sistem olarak öne çıkıyor.

Bu sistemde aranan şartlar ise kişinin sigorta koluna ve ilk işe giriş tarihine göre farklılık gösterebiliyor.