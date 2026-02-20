Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda Adalet Bakan Yardımcılığı görevine yeni isimler getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Adalet Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

Atama kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Gürlek’in yaptığı paylaşım şu şekilde: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Can TUNCAY, Sayın Burak CEYHAN, Sayın Abdullah AYDOĞDU ve Sayın Sedat AYYILDIZ’ı tebrik ediyor; üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum. Adalet Bakanlığımızda yürüttükleri görevlerinden ayrılan Bakan Yardımcılarımız Sayın Ramazan CAN, Sayın Hurşit YILDIRIM, Sayın Mehmet YILMAZ ve Sayın Niyazi ACAR’a, görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."