Sabah saatleri itibarıyla gram altın alış fiyatı 7.287,17 lira, satış fiyatı ise 7.400,45 lira seviyesinde işlem görüyor.
22 ayar altın alışta 6.663,64 lira, satışta 6.976,50 lira olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise 4.011,93 liradan alınırken 5.287,08 liradan satılıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 11.940,00 lira, satış fiyatı 12.083,00 lira olarak belirlenirken, eski çeyrek altın 11.903,00 liradan alınıp 12.046,00 liradan satılıyor.
Yarım altın 23.879,00 liradan alınırken 24.152,00 liradan satılıyor. Tam altın ise alışta 47.612,00 lira, satışta 48.075,00 lira seviyesinde işlem görüyor.
