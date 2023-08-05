Komşu kavgasında silahlar konuştu; 2'si ağır 3 kişi yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak, 1 kişi ise bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre,Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde bulunan sitede komşular arasında daha önce gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Karakola giderek birbirinden şikayetçi olan komşular site bahçesinde bu akşam yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesine üzerine taraftar arasında bıçaklı ve silahla kavgaya dönüştü. Mevlüt K. üzerinde bulunan silahla komşuları Bülent K. (46) ve Hikmet K.'ya (45) ateş etti. Kanlar içinde kalan Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralanırken, kavga sırasında Ömer S. (35) ise bıçakla yaralandı. Yaralılar özel araç ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Mevlüt K.'nın yakalanması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.