Bursa'da Görükle Mahallesi'nde bulunan Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde lise çıkışında meydana gelen kavga olayı, 14 yaşındaki Emirhan Onur Uğurlu'nun 15 kişi tarafından saldırıya uğramasıyla sonuçlandı. Olay, ilçenin merkezinde yaşandı ve mağduriyet yaşayan lise birinci sınıf öğrencisi Emirhan Onur Uğurlu'nun burnunun kırılmasına neden oldu.

Olayın başlangıcı, 9. sınıf öğrencisi Emirhan Onur Uğurlu'nun sırasında otururken yanına E.K. (14) adlı öğrencinin zorla oturmasıyla başladı. Emirhan, bu durumu öğretmenine bildirdi ancak E.K. oturmaya devam edince sinirlenerek sınıfın ortasında bağırdı.

Emirhan'ın bu tepkisi üzerine, E.K., üst sınıfta okuyan arkadaşı H.E.Y. (17) ile konuyu çözmeye çalıştı. Ancak Emirhan Onur Uğurlu, müdür yardımcısına başvurdu ve iki arkadaşı arasında barış sağlandı.

Ancak olayın devamında H.E.Y. (17), Emirhan Onur Uğurlu'yu tehdit etti ve okul çıkışında 15 arkadaşıyla birlikte Emirhan'ın üzerine yürüdü. Bu kalabalık arasında çıkan arbede sırasında okul dışından gelen Muhammed adlı bir genç, Emirhan Onur Uğurlu'ya saldırarak burnunu kırdı.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emirhan'ın ilk müdahalesini gerçekleştirdi ve ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Muayene sonucunda Emirhan Onur Uğurlu'nun burnunun kırıldığı tespit edildi. Tedavinin ardından taburcu edilen Emirhan'ın annesi Nilüfer Uğurlu, oğlunun yaşadığı travmayı müdür yardımcısından duyduğunu ifade etti.

“Oğlum geçtiğimiz gün okul çıkışında darp edilmiş. Darp edilmesi sonucu büyük sıkıntılar yaşadık. Burnunda kırıklar var. Şu anda ameliyat edilemiyor. Bizler yaşadık, başkaları yaşamasın. 15 kişi oğluma saldırıyor. Beni okuldan aradılar. Okula gittiğimde çocuğumu ambulans içinde gördüm. Sınıftan bir arkadaşıyla okul başından beri tartışma yaşıyormuş, anlaşamıyorlarmış. Oğlumun çantasını atarak zorbalık yapıyorlarmış. Oğlum da en sonunda ‘Benden ne istiyorsun’ diyerek silkelemiş. Daha sonrasında zorbalık yapan çocuk üst sınıflardan arkadaşlarını çağırıyor. Daha sonra üst sınıftaki çocuk oğlumu tehdit ediyor. Emirhan da durumu müdür yardımcısına belirtiyor. Müdür yardımcısı da kendince aralarındaki durumu çözüp el sıkıştırıyor. Ama ne yazık ki olay böyle bitmiyor. Oğlumu tehdit eden çocuk, okul dışından arkadaşlarını toplayarak 15 kişiyle beraber Emirhan’ın üzerine yürüyorlar. Aralarından 5 tanesi darp ediyor. Bir diğeri ise oğluma kafası ile vuruyor ve burnunu kırıyor. Biz böyle olay yaşadık, tek isteğim kimsenin bu olayı yaşamaması”

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.