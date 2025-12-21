

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesinde Boğazova mevkiinde seyir halinde olan Mahmut M.(19) yönetimindeki 16 BFY 597 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Taklalar atıp ağaca çarparak duran otomobilde sürücü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Beytullah A.(19) ve Ramazan Ç.(18) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.