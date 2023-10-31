Bursa'da trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere karşı sıkı denetimler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki trafik düzenini korumak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan sürücüler cezalandırıldı.

Sürücü kursunda eğitim alan bir aday sürücü, ehliyetini henüz almadan emniyet kemeri takmadığı için ceza aldı. İlginç bir ayrıntı olarak, "Kemer Taksi" adını taşıyan bir taksici, kendi aracında emniyet kemeri kullanmadığı için ceza kesildi. Ayrıca, trafik ışıklarını ihlal eden sürücüler de cezai işlemle karşı karşıya kaldı.

Toplamda 49 sürücü, trafik kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 28 bin lira idari ceza ile cezalandırıldı. Ancak, bazı sürücüler ceza işlemine karşı itirazda bulunarak yalan beyanlarda bulundu.