Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-140 karayolu Beldibi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan pat pat devrildi. Fındık bahçesinde çalıştıkları öğrenilen ve aracın üzerinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.