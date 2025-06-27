Kaza Kemalpaşa mahallesi Yakut sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü İdris Ü.(23) yönetimindeki 16 BBV 547 plakalı otomobil, yola koşarak çıkan 3 yaşındaki Ahmet K. ve oğlunu durdurmaya çalışan anne Didem K.(37)'ya çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve oğlu yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK