Santiago’dan Valparaíso’ya, Şili’nin farklı şehirlerinde yükselen genç aile nüfusu ve kaliteli çocuk mobilyasına olan talep, Çilek’in bölgedeki stratejik adımını daha da anlamlı kılıyor. Markanın sunduğu estetik, dayanıklı ve güvenli ürünler hem ebeveynlerin beklentilerine hem de çocukların renkli dünyasına hitap ediyor.



Çilek İhracat Ekibi şu açıklamada bulundu:

“Şili, genç nüfusu ve modernleşen tüketim alışkanlıklarıyla bizim için büyük potansiyele sahip bir pazar. Sadece ürün göndermekle kalmıyor, aynı zamanda yaşam tarzı sunuyoruz. Güvenli, sağlıklı ve dayanıklı mobilya arayan ailelerin ilk tercihi olmayı hedefliyoruz.”



Çilek’in global pazarlardaki başarısında; yerel ihtiyaçlara uyum sağlayan tasarım anlayışı, sertifikalı güvenlik standartları ve güçlü lojistik altyapısı belirleyici rol oynuyor. Marka, bu yetkinlikleri Şili’ye taşırken, yerel iş ortaklıkları ve tüketici içgörüleriyle de pazara uyum sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

Şili’ye yapılan bu ilk sevkiyat, sadece bir teslimat değil; Çilek’in Güney Amerika’da uzun vadeli marka inşasına attığı güçlü bir adım. Marka, yakın gelecekte bölgede daha fazla mağaza açmayı ve Latin Amerika’daki etkinliğini artırmayı planlıyor.

ÇİLEK HAKKINDA

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.