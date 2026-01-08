Alanya’nın teknoloji ve sanayi alanında daha hızlı ilerlemesi adına üniversiteler ile üretim sektörleri arasında iş birliği sağlanarak ülke sanayisine önemli katkılar sağlayacak Alanya Teknokent AŞ için ALKÜ ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Alanya’nın bilim, teknoloji ve girişimcilik ekosistemine katkı sunacak Teknokent yapılanmasının kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini görüşüldü.

"Alanya teknokent, bölgenin geleceğine yön verecek"

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Teknokent AŞ’nin yol haritasının belirlendiği toplantının, şehrin kalkınma vizyonu açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Kaymakam Öztürk, "Üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve iş dünyamızın ortak akılla ortaya koyduğu bu güçlü iş birliği, Alanya’nın bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında daha ileri bir noktaya taşınmasını sağlayacaktır. Alanya Teknokent AŞ’nin; yenilikçi fikirlerin ürüne dönüşmesine, nitelikli istihdamın artmasına ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu sürece katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Alanya Teknokent’i güçlü ve sürdürülebilir bir yapıyla ilerleteceğiz"

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Teknokent AŞ’nin kuruluş sürecinden sonra somut hedeflere odaklanılan önemli bir aşamaya geçildiğini belirtti. Rektör Türkdoğan, "Alanya Teknokent AŞ için gerçekleştirdiğimiz bu ikinci toplantıda, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi netleştirerek yol haritamızı ortaya koyduk. Amacımız, Teknokentimizi yalnızca fiziki bir alan değil; akademi, kamu ve sanayinin etkin biçimde buluştuğu güçlü ve sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi haline getirmektir" dedi. Alanya’nın sahip olduğu potansiyelin bilim ve teknolojiyle daha etkin değerlendirileceğini vurgulayan Rektör Türkdoğan, "Üniversitelerimizin bilgi birikimi ile üretim sektörlerinin tecrübesini bir araya getirerek, katma değeri yüksek projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Belirlenen yol haritası doğrultusunda, girişimcilerimizin Ar-Ge ve ticarileşme süreçlerine daha hızlı ve etkin destek sunan bir yapı inşa edeceğiz. Alanya Teknokent AŞ, şehrimizin kalkınma vizyonuna yön veren önemli bir merkez olacaktır" ifadelerini kullandı.

Katkı veren kurumlara teşekkür edildi

Alanya Teknokent AŞ’nin hem bölgeye hem de ülke ekonomisine uzun vadede önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Rektör Türkdoğan, paydaş kurumlarla sağlanan iş birliğinin önemini vurgulayarak Alanya Teknokent AŞ’nin kurulmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, Bakan Yardımcımız Muhammet Kasım Gönüllü’ye, Antalya Valimiz Hulusi Şahin’e, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu’na, Antalya Vali Yardımcımız Mustafa Hulusi Arat’a, Alanya Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk’e, Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, Alanya Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Turan Sağer’e, ALTSO Başkanımız Eray Erdem’e ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurulacak"

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer yaptığı konuşmada Alanya’nın büyük bir avantaj elde ettiğini dile getirdi. Rektör Sağer, konuşmasında, "Alanya Teknokent, üniversitelerimizin akademik birikimini iş dünyasının dinamizmiyle buluşturarak girişimcilik ve inovasyonun merkezi haline gelecektir. Bu yapı sayesinde öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız, fikirlerini somut projelere dönüştürme fırsatı bulacak; iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurulacaktır. Alanya Teknokent’in, şehrimizin teknoloji üretim kapasitesini artırarak hem bölgesel kalkınmaya hem de ülke ekonomisine değer katacağına inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Teknokenti kalıcı ve sistematik zemine taşımak istiyoruz"

"Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Teknokent AŞ’nin yol haritasını belirlemek için ALKÜ Rektörümüz ev sahipliğinde istişare toplantısı düzenledik" diyerek açıklamada bulunan ALTSO Başkanımız Eray Erdem, "Toplantımızda, önümüzde süreçte yapacağımız çalışmaları ele alıp, yol haritamızı belirledik. Alanya Teknokent AŞ ile; üniversitelerimiz ile iş dünyası arasındaki iş birliğini daha güçlü, sistematik ve kalıcı bir zemine taşımayı amaçlıyoruz. Bu yapı sayesinde Ar-Ge, inovasyon ve katma değerli projelerin teşvik edilmesini, yerel işletmelerimizin teknolojik kapasitesinin yükseltilmesini ve bölgemize yeni yatırım ile istihdam alanlarının kazandırılmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Teknokent AŞ’in geliştirilmesine yönelik düzenlenen ikinci toplantıya Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Işık Bayraktar, Alanya Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Salih Tellioğlu ve akademisyenler katıldı.