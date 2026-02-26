Taksiciler için kritik eşiğe girildi. 15 gün sonra devreye girecek yeni sistemle tüm kazançlar anlık olarak Maliye’ye bildirilecek, taksimetre otomatik fiş kesecek.

NTV’nin aktardığına göre yeni plaka sahiplerinin Taksi Mali Cihazı temin etmesi için 15 günlük süre bulunuyor. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte elde edilen tüm gelirler anlık olarak Maliye sistemine iletilecek ve taksimetreyle entegre çalışan cihaz otomatik olarak fiş düzenleyecek. Düzenlemenin, taksicilerin kazançlarında doğrudan yüzde 20, dolaylı etkilerle ise yüzde 45’e varan kayıplara neden olabileceği ifade ediliyor.

FİYATLAR DİBİ GÖRMEYE YAKLAŞTI

Taksi plakası fiyatları yılın en düşük seviyelerine doğru gerilerken sektörde belirsizlik sürüyor. Esnaf odalarının kendi iç toplantılarında gerçek usulde uygulanan verginin yüzde 20’den yüzde 1,5’e düşürülebileceği konuşulsa da, Maliye cephesinden bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan yeni plaka sahiplerinin araçlarına Taksi Mali Cihazı taktırması için 15 günlük süre kaldı. Mevcut plaka sahiplerinin ise en geç 1 Eylül 2026’ya kadar sisteme geçişi tamamlaması gerekecek. Yeni sistemde taksimetre ve Taksi Mali Cihazı birbirinden bağımsız çalışamayacak; cihaz tek başına fiş ya da e-belge düzenleyemeyecek ve manuel işlem yapılamayacak

POS CİHAZI TARİH OLACAK

Bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazı uygulaması da tarih oldu. Bundan sonra taksilerde harici bağımsız POS cihazı bulundurulmayacak. Tüm işlemler taksimetre ve Taksi Mali Cihazı aracılığıyla yapılacak.

KONUM BİLDİRİMİ DE OLACAK

Taksi Mali Cihazı, GPS aracılığıyla enlem ve boylam bilgilerini içeren konum verilerini zaman damgasıyla birlikte kayıt altına alacak. Ancak cihazın bağlı olduğu taksimetrede GPS özelliği bulunması ve bu verilerin buradan temin edilebilmesi halinde, Taksi Mali Cihazı’nda ayrıca bir GPS donanımı aranmayacak. Bu sistemle birlikte kartla ödeme yapan yolcuların başlangıç ve varış noktaları da kayıt altına alınmış olacak.

VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Taksilerin ana gideri olan akaryakıttan başka günlük giderleri bulunmuyor. Aylık bazda bakıldığında ise aracın stopajı, yapılan tamir ve bakım masrafları, varsa lastik alımı faturaları, plaka sahibi adına yasal sınırlar dahilinde günlük yeme-içme faturaları gibi kalemler gider olarak gösterilecek ve bunlar vergiden düşürülebilecek.

Ancak takside çalışan ve SGK primini dahi kendisi ödemek zorunda bırakılan şoförlerin, kazançlarından doğan KDV, gelir vergisi gibi ödemelerin nasıl hesaplanacağı henüz bilinmiyor.

Büyük kısmı yasa dışı olarak galerici/komisyoncular tarafından kiraya verilen taksilerde vergileri kimin ödeyeceği ise bilinmiyor.

Düzenlemeden önce, vergi çok düşük olduğu için plaka sahipleri vergileri karşılıyordu ancak günde 10 bin lira ciro çeken ticari taksinin 2 bin lira KDV ödemesi çıkıyor. Günde bir depo yakıt harcasa 475 lira KDV'den düşebiliyor ve geri kalan kısım kar olarak yazıldığı için gelir vergisi de yüksek çıkıyor. Plaka sahibi, şoför ve yasa dışı taksi plakası kiralamada vergi düzeninin nasıl olacağı belirsizliğini koruyor.

PAZARLIKLA SEYAHAT DE BİTECEK

Kayıt dışı olarak çalışmaya devam etmek isteyen taksiciler, pazarlık usulüyle gidecekleri yerin ücretini akıllı telefon uygulamaları vasıtasıyla belirleyebilirler. Böyle bir durumda, taksimetre açmadıkları için müşterilerini vergiler hariç olarak taşıyabileceklerinden dolayı yüzde 30'a yakın daha düşük ücretle seyahat ettirebilirler.

Ancak bu durum da yasa dışı olduğu için yakalanmaları ya da ihbar edilmeleri halinde büyük cezalar ortaya çıkacak. "Korsan taksicilik" tanımına da giren bu tip davranışlar nedeniyle taksiler 60 gün trafikten men edilip, araç sahibine 100 bin lira ceza ve araç sürücüsünün de ehliyeti 30 gün süreyle elinden alınabilir.

Trafik Kanunu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalayıp, Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için korsan taşımacılığın cezası halen 58 bin 217 lira olarak uygulanıyor.

Ayrıca müşterilere de kayıt dışı ekonomiye imkan sağladıkları için Maliye tarafından idari para cezaları verilebilecek.