Milyonlarca emekli ve hak sahibini kapsayan bayram ikramiyesi ödemelerinde artış gündemde. Yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine ilişkin hazırlanan düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması için son aşamaya getirildiği öğrenildi.

TEKLİF PAZARTESİ MECLİS'TE

NTV'den Özgür Akbaş'ın edindiği bilgilere göre, AK Parti tarafından hazırlanan ve emekli bayram ikramiyesine zam öngören düzenleme üzerindeki çalışmalar sürüyor. Teklifin pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması hedefleniyor.

YÜZDE 25 ZAM FORMÜLÜ KESİN GİBİ DURUYOR

Kulislerde yapılan değerlendirmelere göre artış oranının yüzde 25 seviyesinde şekillenmesi bekleniyor. Hâlihazırda 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin, bu oran doğrultusunda 5 bin TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin Meclis’ten geçmesi halinde zamlı ikramiyelerin, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

BÜTÇEYE ETKİSİ 150 MİLYAR TL

17 milyon kişiyi ilgilendiren bu artışın bütçeye etkisinin de 150 milyar TL üzerinde olacağı açıklandı. Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.