Falcılık ve büyücülük yasalara göre suç olmasına rağmen, sosyal medya platformlarında adeta yasa dışı bir “medyum pazarı” oluştu. “Geri getirme”, “bağlama” ve “soğutma” gibi başlıklar altında her gün binlerce kişi dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

Habertürk’te yayımlanan haberde, kendisini “hoca” olarak tanıtan bir kişiyle yapılan görüşme, sistemli dolandırıcılığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

"400 EURO YÜZDE 100 GARANTİ"

Muhabir, eşinin son 3 aydır soğuk davrandığını söyleyerek medyumla iletişime geçti. Telefon görüşmesinde medyum, “Elimde çok iyi bilgiler var ama ödeme yapmazsan hiçbir şey yapmam” diyerek 400 euro talep etti. Üstelik yemeklerine bir şey katılabileceği iddiasıyla “Garanti %100” yalanıyla güven verdi. Bir başka 'medyum' ise “İlişki analizi ve resim analizi” adı altında bir paket sundu. Analizler 900 TL, ritüel çalışması ise 4.000 TL olarak fiyatlandırıldı.

Sanal alemde kurulan bu tezgahlarda fiyatlar 200 TL'den başlayıp binlerce Euro'ya kadar çıkıyor. Tuzaklarına düşürdükleri kişilere "bağlama" sözü veren bu şahıslar, parayı aldıktan sonra genellikle ortadan kayboluyor. Mağdurların büyük bir kısmı ise "falcılığa, büyüye inandığım duyulursa rezil olurum" korkusuyla polise gitmiyor. Uzmanlar, bu tür ilanlara itibar edilmemesi ve suç duyurusunda bulunulması konusunda uyarıyor.