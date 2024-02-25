Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri metal sanayi ışıklı kavşağında meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden sürücü M. Y.(31) yönetimindeki 16 AZC 468 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen sürücü S. K.(40) yönetimindeki 16 BU 802 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobildeki yolcular M.S.Y.(5), M. S. Y.(4) ve S.Y.(40) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE