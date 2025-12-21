Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 37 ilde bulunan toplam 252 arsayı satışa sunuyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek kapalı müzayedelerle yapılacak.

Satışlara katılmak isteyenlerin, arsa bedeline göre 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen tutarlarda teminat yatırması gerekiyor. TOKİ’nin farklı illerde yer alan 252 arsalık portföyüne ilişkin tüm detaylar netleşti.

TOKİ 252 arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak?

Arsa satışları, 25 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Müzayedeler İstanbul’da Küçükçekmece’de bulunan TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda ve Ankara’da Macunköy Yenimahalle’de yer alan İlkbank Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.

Satışa çıkarılan arsalar hangi illerde?

TOKİ’nin satış listesinde Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş ve Aydın yer alıyor.

TOKİ 37 İL 252 ARSA ÖDEME PLANI

- Yüzde 25 peşin, 48 ay vade

- Yüzde 40 peşin, 36 ay vade

- Peşin ödemede yüzde 15 indirim

KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.