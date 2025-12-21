Bakan Yumaklı, yaklaşık 2,2 milyar TL bütçeye sahip yerel kalkınma stratejilerinin, 156 YEG Derneği aracılığıyla yüzde 100 hibe desteğiyle hayata geçirileceğini belirtti. Bu destekle birlikte, LEADER Yaklaşımı Tedbiri’nin uygulanmaya başladığı günden bu yana toplam 257 Yerel Eylem Grubuna sağlanan hibe tutarının 2,8 milyar TL’ye ulaştığı bildirildi.

Yerel kalkınmada katılımcılığı esas alan LEADER Yaklaşımı kapsamında; çiftçiler, sivil toplum kuruluşları, kadınlar ve gençler gibi birçok yerel paydaşın bir araya gelerek oluşturduğu Yerel Eylem Grupları aracılığıyla, bölgesel ihtiyaçlara uygun kalkınma stratejilerinin belirleneceği ve uygulanacağı ifade edildi.

Bakan Yumaklı, IPARD II döneminde olduğu gibi IPARD III Programı süresince de kırsal alanlarda sürdürülebilir ve katılımcı kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.