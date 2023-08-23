İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana gelen kazada kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Salih A. Yönetimindeki 16 AVC 043 plakalı motosiklet, köprünün katılım yolundan çıkan sürücü İsa B. Yönetimindeki 16 KEU 80 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile motosikletin arkasındaki 6 yaşındaki Poyraz K. İle 1 yaşındaki Göktuğ K. Ve kamyonetin sürücüsü Yaralandı.

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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