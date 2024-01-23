Edirne’de bulunan Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo sınır kapısına giriş yapan tırda alçı levhalara gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara bulundu.

Türkiye’den Bulgaristan’a giren Türk vatandaşı olan sürücü, Türkiye’den Fransa’ya taşınan alçı inşaat levhalarına ilişkin belgeleri sundu. Araç kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi.

600 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Tırda yoğunluk görülmesi üzerine özel X-ray ekipmanıyla yapılan kontrol faaliyetleri sırasında müfettişler, beyan edilen kargoda şüpheli yoğunluk alanları tespit etti. Gümrük görevlilerinin yaptığı fiziki kontrolde, tamamı yabancı etiketli üç markaya ait 30 bin paket (600 bin adet) sigaraların özel olarak kesilen 5 alçıpan palet içinde saklandığını keşfetti.

Bulgaristan Gümrükler bakanlığı ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değerinin 87 bin euro olduğu belirtildi. Alçıpanlar arasında çıkan sigaralar ile ilgili, Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.

Bir milyon 450 bin paket sigara ele geçirildi

2024 yılı başından itibaren 1 milyon 453 bin paketten fazla Tekel bandrollü kaçak sigaranın Kapitan Andreevo gümrük memurları tarafından yakalandığı belirtildi.