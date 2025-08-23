Kocaeli’nin Derince ilçesinde çıkan yangında kaplumbağayı kurtaran ve ona su veren itfaiye eri yürekleri ısıttı.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkiinde çıkan yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bölgeye gelen bir çok ekibin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilenen kaplumbağayı fark etti. Susuzluktan bitkin düşen can dosta kendi su matarasından su içiren görevli, doğaya ve canlılara verilen değeri sembolleştiren bir anın kahramanı oldu. Bu içten görüntüler kısa sürede sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da o anlamlı kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yangının ortasında kalan kaplumbağa, ekiplerimizin verdiği suyla yeniden hayata tutundu. Her can değerlidir" dedi.