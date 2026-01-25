Et ve Süt Kurumu (ESK), 2026 yılının ilk ithal et tedarik anlaşmasını, Türkiye genelinde yaygın şube ağı bulunan Köfteci Yusuf ile gerçekleştirdi. Halk TV’nin haberine göre ESK, Güney Amerika’dan ithal edilen kesimlik sığırlardan elde edilen karkas eti, KDV dâhil kilogramı 510 TL’den firmaya satacak.

İmzalanan protokol doğrultusunda Köfteci Yusuf, söz konusu etlerle üretilecek ürünlerin satış fiyatlarını önceden belirleyerek taahhütte bulundu. Buna göre sığır kıymanın kilogram fiyatı 750 TL, sığır kuşbaşı etinin kilogram fiyatı ise 850 TL olarak belirlendi. Açıklamada, fiyatların ESK ile Köfteci Yusuf arasında yapılan ticari anlaşma kapsamında karşılıklı uzlaşıyla kararlaştırıldığı belirtildi.

Karkas ete 100 TL’lik zam beklentisi

Türkiye, son dönemdeki hızlı fiyat artışlarının ardından hayvansal ürün arzını güçlendirmek amacıyla ithalat süreçlerini hızlandırdı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde özellikle kırmızı et fiyatlarında görülen sert yükselişin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Uruguay başta olmak üzere bazı Güney Amerika ülkelerinden ilave kasaplık hayvan ithalatına yönelmişti.

2025’te Köfteci Yusuf’a uygulanan karkas et fiyatı kilogram başına 410 TL olarak belirlenmişken, 2026 itibarıyla yeni sözleşmede bu rakam yüzde 25 artışla 510 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, ithal karkas ette 100 TL’lik bir zam anlamına geliyor.

ESK’nın ithalat yoluyla elde edilen etlerin Türkiye iç piyasasına uygun fiyatlarla sunulması için farklı perakende ve restoran zincirleriyle benzer anlaşmalar yapmaya devam edeceği belirtiliyor. Bu tür uygulamaların, et fiyatlarındaki dalgalanmayı kontrol altına alma ve tüketicinin erişimini kolaylaştırma amacı taşıdığı ifade ediliyor.