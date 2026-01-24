Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatilinde çocuklar Kartepe keyfi yaşadı.

Yarıyıl tatili kapsamında Kartepe'ye götürülen çocuklar, karla kaplı pistlerde ve doğal alanlarda doyasıya eğlendi. Etkinlik boyunca çocuklar kızakla kayma, kartopu oynama ve karda yürüyüş gibi aktivitelerle tatillerini verimli şekilde değerlendirdi. Düzenlenen programla çocukların hem eğlenceli vakit geçirmeleri hem de doğayla iç içe olmaları sağlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın keyifli ve unutulmaz anlar yaşamaları için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve sosyal gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.