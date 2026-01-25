Kentin ulaşım altyapısını rahatlatması hedeflenen projenin 28,7 kilometre uzunluğundaki birinci etabında çalışmalar devam ediyor. Projenin 14. durağı olan Yahyakaptan istasyonunda, yol deplase (yer değiştirme) ve şantiye alanı hazırlık işlemleri uygulamaya konuldu.

Akasyalar Caddesi üzerinde yürütülen çalışmalar sırasında, bölgedeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki (SDKM) faaliyetlerin aksamadan devam edeceği bildirildi.

Öte yandan, proje planlamasında yapılan revizyonla, daha önce ikinci etapta inşa edilmesi öngörülen Özdilek istasyonunun birinci etap kapsamına alındığı, buradaki çalışmaların da gelecek günlerde başlayacağı kaydedildi.

Hatta yer alan Derince, Kuruçeşme, Seka Park, Otogar ve Kartepe duraklarının da aralarında bulunduğu 16 noktada çalışmaların sürdüğü belirtildi.