Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, global mobil iletişim sektörüne yön veren Dünya GSM Birliği GSMA’nın yönetim kuruluna seçildi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 1995’te küresel mobil operatör standartlarını geliştirmek amacıyla kurulan Dünya GSM Birliği GSMA’nın yönetim kuruluna girdi. İş hayatı ve toplumsal değişim için temel teşkil eden yenilikleri keşfetmek ve geliştirmek amacıyla mobil ekosistemi birleştiren GSMA’nın yönetim kurulunda yer alacak Ali Taha Koç, böylece dünyada endüstriye yön veren 26 üyeden biri olacak.

“Vizyonumuzu ve tecrübemizi, global ölçekte paylaşacağız”

GSMA’nın, mobil iletişim endüstrisinin paydaşı 1000’den fazla şirketi bir araya getiren ve sektöre global ölçekte yön veren bir kuruluş olduğunu hatırlatan Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak, geride kalan 30 yılda bir telekom operatörü olmanın çok ötesine geçtik. Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna lokomotiflik eden, çok geniş bir yelpazedeki ürün ve hizmetleriyle hayatın her alanına dokunan stratejik öneme sahip bir teknoloji markasına evrildik. İlklere ve çok kritik inovasyonlara imza attık. Şirketimizin sahip olduğu engin tecrübe ve nitelikli insan gücüyle, sürekli gelişen vizyonuyla, mobil iletişim sektörünün gelişimine, geleceğine ve dijital dünyaya çok anlamlı katkılar sunacağımıza yürekten inanıyorum. GSMA bünyesindeki çalışmalarımızı, sadece Turkcell markasını değil Türkiye’yi de temsil ettiğimiz bilinciyle sürdüreceğiz.

Sektöre yön veren böylesine önemli bir kuruluşun yönetiminde yer almak büyük bir mutluluk ve gurur. Beni bu anlamlı göreve layık gören tüm GSMA yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum.”