Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin ikinci teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Yalçın’ın açıklamaları şöyle;

“Bugün toplu sözleşme görüşmesi kapsamında ikinci teklif sunuldu. Gelen teklifin bir öncekinden 2 puan yükseltilmesi bizim anlaşılmadığımız anlamına geliyor. Şaşkınlıkla karşılıyoruz, teklif gözden geçirilmeli. Masanın kesintisiz işlemesine gerek var. Bu masada refah payı, görmezden gelinmemeli. Refah payı için herhangi masada bir şey söylenmedi. Masayı sonuna kadar iştleteceğiz, biz çözümden yanayız. Bu zeminde konuşulacak pek fazla bir şey yok ama biz çözümden yanayız. Kamu işveren heyetini yeniden değerlendirme yapmaya davet ediyorum. Tekliflerimiz değerlendirilmezse bir sendika ne yapması gerekirse onu yapacağız.”

Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı 1 Ağustos, ikinci toplantı 14 Ağustos’ta yapılmıştı.