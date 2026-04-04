Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Mart günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Bozbey ile birlikte 57 kişiyi gözaltına almıştı. Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem'in de tutuklandığı eski soruşturma ile bu dosyanın birleştirilmesi üzerine 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.



Toplam 64 kişi nöbetçi savcıya ifade verdi. Savcılık Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey ile Z.E.D, M.A.D, E.D, C.P.Ç, Y.A, F.Ç, Y.I. ve S.G'yi adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, bu 11 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.



Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 53 şüphelinin ise sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Adliyede serbest bırakılan şüphelilerin yakınları büyük sevinç yaşadı. Bazıları ön kapıdan çıkarak aile fertlerine sarılırken gözyaşı döktüler.