Sosyal Güvenlik Kurumu ile sigortalılar arasında uzun süredir süregelen tartışmada son sözü Yargıtay 10. Hukuk Dairesi söyledi. İşe girişten sonra mı hastalık ortaya çıktı yoksa öncesinde mi vardı sorusuna mahkeme netlik kazandırdı.

Malulen emeklilikte yaş şartı aranmadan ve daha düşük primle emeklilik imkânı sağlanırken, işe başlamadan önce hastalığı bulunan kişiler için bu haktan yararlanılamayacağı bir kez daha vurgulandı.

ASKERLİĞİNİ YAPIP İŞE BAŞLADI

Yargıtay 10. Hukuk Dairesinden ezber bozan taptaze yeni bir karar daha çıktı. Sağlıklı bir şekilde işe başlamış ancak çalışma hayatı devam ederken hastalığa yakalanmış sigortalılar için kritik bir karar verildi.

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında memur adayının şizofreni teşhisiyle başlayan hukuk mücadelesini anlattı. 18 ay boyunca askerlik vazifesini yerine getiren memur adayı, 1992’de mübaşir olarak göreve başladı. Görevi başındayken psikolojik rahatsızlığı ortaya çıktı. Böylece, memuriyetinin henüz 8. ayında işinden ayrılmak zorunda kaldı.

YARGITAY İSTİNAF’IN KARARINI BOZDU

Karakaş, hukuk sisteminin bu olayı 3 farklı aşamadan incelediğini belirterek şu cümleleri kurdu:

“1. Yerel Mahkeme:

Mahkeme, davacının %80 oranında şizofreni hastası olduğunu ve bu hastalığın sigortalılık başlangıcından sonra, çalışma hayatı içinde şiddetlendiğini tespit etti. SGK’nın emeklilik talebini reddeden işlemini iptal ederek, davacının malulen emekliliğe hak kazandığına karar verdi.

2. İstinaf Aşaması (Bölge Adliye Mahkemesi):

SGK, karara itiraz ederek davacının hastalığının çok eskiye dayandığını ileri sürdü. Ancak İstinaf Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bularak SGK'nın başvurusunu esastan reddetti.

3. Yargıtay Onayı (10. Hukuk Dairesi):

Son noktayı Yargıtay koydu. 2026 yılı başında verilen bu taze kararla; dosyadaki tüm belgeler, tanık beyanları ve sağlık raporları incelendi. Yargıtay, bölge adliye mahkemesinin kararının hukuka uygun olduğuna ve bozulmasını gerektirecek bir durum olmadığına hükmederek kararı onadı”