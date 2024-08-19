İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 gün içerisinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Çember-21" operasyonları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 491 firarinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 81 ilde düzenlenen operasyonlar neticesinde bu kişilerin adalete teslim edildiği belirtildi.

Operasyonlar sonucunda yakalananların 4 bin 455'inin 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası, 17'sinin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı ortaya çıktı. Yakalananların profili incelendiğinde, 690 kişinin hırsızlık, 291 kişinin dolandırıcılık, 130 kişinin yağma, 118 kişinin adam öldürme, 128 kişinin cinsel suçlardan, 860 kişinin narkotik suçlardan, 26 kişinin terör suçlarından ve 400 kişinin kaçakçılık ve organize suçlardan arandığı belirlendi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları yöneten ve katkı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, "Milletimizin desteğiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte adaletin yerine getirildiğini görmek memnuniyet verici" dedi.