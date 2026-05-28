Olay, İnegöl’ün kırsal Tüfekçikonak Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu mahallede su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Taşkının ardından köylüler olası olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Bazı vatandaşlar ev ve ahırlarının çevresinde önlem almaya çalışırken, mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Mahalle sakinleri taşkın anlarını cep telefonu kameralarıyla görüntülerken, bölgede yağışın etkisinin sürdüğü öğrenildi.

Tüfekçikonak Mahallesi Muhtarı Nedim Sevim, daha önce yaptığı uyarıda vatandaşları sel riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Sevim, ormanlık alanlardaki yağış nedeniyle yukarıdan gelen derenin büyüme ihtimali bulunduğunu belirterek, dere kenarlarında kimsenin bulunmaması, araç ve eşyaların dere çevresinde bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.