

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Karalar Mahallesi’nde bulunan bir evde İran uyruklu kaçak göçmenlerin kaldığı yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Evde yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen İran uyruklu Salar H.(22), Behnam H.(35), Mahdi H.(34) ve Ali R.(45) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.