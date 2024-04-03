İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirterek, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10.48'de Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili saha tarama çalışmalarına başlandığını bildirdi. Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya Doğanşehir’de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.