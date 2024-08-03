İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Edirne ziyaretiyle ilgili bir açıklama yaptı. Yerlikaya, Edirne’de kıymetli vatandaşlarla, göz aydınlığı çocuklarla ve kadim esnaf geleneğinin en güzel temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve sohbet ettiklerini belirtti.

Yerlikaya, Edirne'nin Osmanlı Devleti'ne 88 yıl başkentlik yapmış ve Sultan Fatih'in doğduğu şehir olduğunu vurgulayarak, şehri “Akıncılar yurdu serhat şehrimiz” olarak nitelendirdi. Edirne'nin ayrıca Koca Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne ev sahipliği yaptığını ve "Bileği bükülmez pehlivanlar diyarı" olduğunu ifade etti.

Edirne’nin bereketli topraklarının huzur ve güven ikliminde üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğini belirten Yerlikaya, "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealini Edirneli hemşehrilerle birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

Yerlikaya'nın bu açıklamaları, Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerini öne çıkararak, şehrin gelecekteki kalkınma hedeflerine dikkat çekiyor.