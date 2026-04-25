Altın fiyatları ateşkes haberlerine odaklanmış durumda. Taraflardan gelen ateşkes haberleriyle petrol düşerken altın yükseliyor, bölgedeki tansiyon yükseldikçe de altın düşüyor, petrol yükseliyor.

ALTIN VE PETROL HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Brent petrolün varil fiyatı haftayı 106 dolardan kapatırken, altının gramı ise 6.815 liradan kapattı. Ons altın ise 4.709 dolar seviyesinde.

ENFLASYON ENDİŞESİ PİYASALARI VURDU

Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini güçlendirirken, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi. Bu durum "güvenli liman" olarak bilinen altına olan talebi zayıflattı.

ALTIN HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmesine ilişkin belirsizlik, savaşın devamı altın fiyatlarını baskı altına aldı. Geçtiğimiz hafta 7 bin liranın üzerine çıkan altın, bu haftayı ise düşüşle kapattı.

Altın fiyatları 5 hafta sonra ilk kez haftalık düşüş gösterdi. Gram altında haftalık kayıp yüzde 2,17 olarak kaydedildi.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

Son dönemde çatışmaların şiddetinde azalma görülse de, enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Yatırımcılar, somut gelişmelerin sınırlı olması nedeniyle büyük ölçüde siyasi açıklamalara odaklanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, bir yandan barış umutlarını canlı tutarken diğer yandan yeni saldırı tehditleriyle piyasalarda dalgalanmaya yol açıyor.