Ayrıca, Suriye'deki güvenliğin sağlanmasıyla birlikte Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin geri dönüşlerinin artarak devam edeceği belirtildi.

Yerlikaya, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere destek olacağını ifade ederken, göç konusunun uluslararası hukuk, medeniyet değerleri ve insan haklarına uygun şekilde yönetilmeye devam edeceğini ve milli menfaatlere odaklanılacağını belirtti. Ayrıca, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden bu sürecin yürütüleceğini vurguladı.