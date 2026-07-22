Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre La Liga temsilcisi Real Betis, Faslı orta saha oyuncusunu transfer etmek amacıyla sarı-lacivertli yönetimle görüşmelere başladı. İspanyol ekibinin 7-8 milyon euroluk önerisinin ise Başkan Aziz Yıldırım tarafından yetersiz bulunarak kabul edilmediği iddia edildi.

7-8 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

İddiaya göre Real Betis, Amrabat'ın bonservisi için sarı-lacivertli kulübe 7 ila 8 milyon euro arasında bir teklif sundu. İspanyol ekibinin ayrıca, oyuncunun maaşının bir kısmının geçen sezonda olduğu gibi Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istediği öne sürüldü.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Haberde, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın söz konusu şartları yeterli bulmadığı ve teklife olumsuz cevap verdiği iddia edildi.Yıldırım'ın, Betis yönetimine "Satılık futbolcum yok size" diyerek görüşmeyi sonlandırdığı öne sürülürken, kamuoyunda konuşulan 20 milyon euroluk teklif iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON BETİS FORMASI GİYMİŞTİ

Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçirmişti. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Faslı futbolcu için Avrupa'dan gelebilecek yeni tekliflerin de sarı-lacivertli yönetim tarafından değerlendirilebileceği belirtiliyor.