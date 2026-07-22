Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıların rotasını yeniden şekillendirdi. Güvenli liman olarak görülen gram altın son günlerde toparlanma sinyali verse de, son 1 aylık getiride sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Faiz hassasiyeti nedeniyle birikimlerini katılım bankalarının kâr payı hesaplarında değerlendiren yatırımcılar, aynı dönemde altına yatırım yapanlardan daha yüksek kazanç elde etti. Peki 22 Haziran'da elinde 500 bin TL bulunan bir yatırımcı bugün hangi yatırım aracında ne kadar kazandı? İşte rakamlarla dikkat çeken karşılaştırma...

500 BİN TL'LİK ALTINDA 8 BİN 739 LİRA KAZANÇ

Altın fiyatları son aylarda küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. 22 Haziran'da gram altın gün içinde en düşük 6 bin 179 TL, en yüksek ise 6 bin 305 TL seviyesini gördü. Bu tarihte gram altını günün en düşük seviyesinden alan ve 500 bin TL yatırım yapan bir kişi yaklaşık 80,91 gram altının sahibi oldu. Bugün gram altının 6 bin 287 TL ile 2 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Bugünkü zirve rakamından elindeki altınları satan yatırımcı 8 bin 739 lira kazanç elde etti. Böylece 500 bin TL'lik yatırım 508 bin 739 TL'ye yükseldi.

KATILIM BANKALARINDA GETİRİ 14 BİN 193 TL OLDU

Aynı tarihte katılım bankalarında 31 günlük vadede sunulan yıllık kâr payı oranları yüzde 40,5'e kadar çıkıyordu. Bu oran dikkate alındığında, 500 bin TL'sini katılım hesabında değerlendiren bir yatırımcı günün sonunda yaklaşık 14 bin 193 TL kâr payı elde etti. Böylece yatırımcının toplam birikimi 514 bin 193 TL'ye ulaştı.

SON 1 AYIN KAZANANI KATILIM HESABI

İki yatırım aracı karşılaştırıldığında, son 1 aylık dönemde katılım bankalarının kâr payı hesapları gram altından daha yüksek getiri sağladı.

Gram altın getirisi: 8 bin 739 TL

Katılım hesabı getirisi: 14 bin 193 TL

Katılım hesabı, 500 bin TL'lik yatırımda altına göre yaklaşık 5 bin 454 TL daha fazla kazandırdı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI!

Uzmanlar, altın fiyatlarının küresel gelişmelerin etkisiyle kısa sürede keskin dalgalanmalar yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Katılım hesaplarının ise daha istikrarlı ve öngörülebilir bir kazanç sağladığı belirtiliyor. Yatırım kararı verirken getiri oranının yanı sıra risk toleransı, yatırım süresi ve paraya erişim ihtiyacının da göz önünde bulundurulması öneriliyor.