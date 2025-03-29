Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından bugün İstanbul Maltepe’de bir miting düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, bugün sadece bir mitingin gerçekleşmediğini, metro ve Marmaray istasyonlarında da mitingler yapıldığını belirtti. Ayrıca, burada bir tarihin yazıldığını ifade etti.

Miting sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özel, "Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız." dedi.

Özel paylaşımına şunları ifade etti:

"Bugün 2,2 milyon yurttaşımız sel olup Maltepe meydanından taştı. Bayram arefesinde, adalet için, iradesine sahip çıkmak için meydanları dolduran tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız.

Bu millet susmayacak: Adayımı bırak, sandığı getir!"