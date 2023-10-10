Yalova Altınova İlçe Halk Kütüphanesi; öğrenci ve gençlerin, en sık zaman geçirdiği mekânlalar arasına girdi. Kütüphanede minik öğrenciler çeşitli aktivitelerle eğlenerek öğrenirken, gençler de ferah ve modern bir mekânda derslerine çalışıyor.

Öğrenciler, Yalova’nın en modern ve örnek kütüphanesine sadece ders çalışmak ve kitap okumak için değil, sosyal aktivitelere katılmak için de gidiyor.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından Altınova İlçe Halk Kütüphanesi’ne gönderilen yeni oyuncakları keşfeden öğrenciler öğrenerek eğlenme fırsatı buluyor. Ayrıca saksı boyama, el işi gibi el becerilerini geliştiren etkinlikler de öğrencilerin büyük beğenisini topluyor. Kütüphanenin okuma etkinlikleri ise çok özel anlara sahne oluyor. Okuma saatlerine başta Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral olmak üzere ilçe protokolü de fırsat buldukça katılıyor.

“Hedef, 20 bin kitap”

Kütüphanenin örnek teşkil edecek bir düzeyde olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Dizaynıyla, işletmesiyle, kitaplarıyla örnek, modern bir kütüphaneye kavuştuk. 5 bin kitapla başladı şimdi 15 bine yaklaştı. Hedefimiz 15 bindi bunu da bu yıl içinde göreceğiz inşallah. Ondan sonraki hedefimiz 20 bin kitap” diye konuştu.

“Birçok etkinlikler yapıyoruz”

Üye sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Kütüphane personeli Burçin Turna, “50 adet süreli yayın çeşitlerimiz var. Zekâ oyunlarımız var. Kütüphanede çocuklarımız bunlardan faydalanmakta. Sinema gösterileri ve birçok etkinlikler yapıyoruz. Yalova’da en büyük ve ferah kütüphane diyebilirim. Okuma salonumuzda öğrenciler sınavlara hazırlanıyor. Ziyaretçilerimiz internetten faydalanabiliyor. Aileler de çocuklarıyla gelip etkinliklerimize katılıyorlar” diye konuştu.

Okuma alışkanlığı başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yalova Altınova Belediyesi’nin destekleriyle 2018 yılında kurulan Altınova Halk Kütüphanesi, 5 bin kitapla kapılarını ziyaretçilere açmıştı. 5 yılda kitap sayısı 14 bin 600’a çıkan kütüphanenin aktif olarak 3 bin 100 üyesi bulunuyor. İlçede okuma alışkanlığı başlatan kütüphane, öğrencilerin yanı sıra yetişkinlerin de ilgisini çekiyor.