Vatandaşları yeni iş fırsatlarıyla buluşturmak ve güçlü bir kariyer yolculuğuna adım atmalarını sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarında İstihdam Çadırları kuran Ümraniye Belediyesi, iş arayanlara özel sektördeki işverenlerle birebir görüşme imkânı sunuyor. Aynı zamanda kariyer danışmanlığı hizmeti verilerek vatandaşların yetkinliklerine uygun alanlara yönlendirilmesi sağlanıyor. Mesleki rehberlik desteğiyle de iş arama sürecinin daha verimli ve hedef odaklı ilerlemesi amaçlanıyor. İlçenin farklı noktalarında kurulacak olan ve her gün 11.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek istihdam çadırlarının programları ise şu şekilde:

"12 Ekim’e kadar Ümraniye Metro Çıkışı (Santral), 13-19 Ekim Dudullu Metro Çıkışı, 20-26 Ekim 15 Temmuz Şehitler Meydanı, 27 Ekim - 2 Kasım Ümraniye Çarşı Metro Çıkışı".