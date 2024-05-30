Atış Grup ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri 2024 ‘Dijitalleşme’ ana temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Atış Grup CEO’su Ahmet Atış, “AVM’lerde yeni ufuklar” başlığı adı altında Perakende Günleri’nde yaptığı konuşmada, perakende sektöründeki çalışmalarını anlatırken, AVM’ler özelinde sektöre kazandırılan ilk mobil aplikasyon “Mallupp” uygulamasını da tanıttı.

Perakende sektörünün dijitalleşmesine, e-ticarete ve e-ihracata odaklanan etkinlik kapsamında Atış Grup, alışveriş merkezlerine özel hazırladığı ilk ürünü olan “Mallupp- Alışverişin üst aklı” mobil uygulamasını Perakende Günleri fuarında görücüye çıkardı. Soysaltarafından bu yıl 23. kez düzenlenenTürkiye’deki en büyük iş dünyası organizasyonu olarak kabul edilen Perakende Günleri 2024, perakendeciler, AVM’ler, tedarikçiler ve en yeni çözümler sunan teknoloji, e-ticaret ve lojistik firmalarınıiki gün boyunca buluşturacak. Perakende sektörünün ve dijital ticaretin geleceğine yön veren çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacıyı 10 bini aşkın üst düzey yönetici ile bir araya getiren konferansa ve fuara, Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış’ın da aralarında bulunduğu şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler, CEO’lar ve sektör temsilcileri katıldı.

‘AVM’lerdeki Yeni Ufuklar’ başlığı altında gerçekleşen oturumda konuşan Ahmet Atış, “Downtown açılmadan önce perakende mağazalarımızı hayata geçirmiştik. Alman bir markadan aldığımız bayilikle mutfak ve mutfak elektroniği üzerine hizmet veren bir mağazamızı Bursa’nın farklı bir lokasyonunda hizmete sunduk. Downtown içerisinde de iki beyaz eşya markası bayisi, bir ev tekstili mağazası ve bir adet de markalaması tamamen bize ait yaklaşık dört bin metrekarelik Evinn Design Center adında mobilya ve aksesuar mağazasını hayata geçirdik. Downtown’ın açılışından sonra hayata geçirdiğimiz bir de Pathka adında outdoor giyim mağazamız var. Orada da farklı deneyimleri bir araya getirerek farklı bir mağaza ortaya çıkarttık. Daha yolun çok başında olmasına rağmen sektörde kendine yer buldu ve her geçen gün ürün gamıyla birlikte müşteri portföyünü de arttırıyor” dedi.

Yeni trendleri ve akımları takip ederek yatırımlara yön verdiklerini aktaran Atış, şöyle devam etti:

“Downtown içerisinde ses-ışık ve görsel dünyaya 9,5 milyon dolar bütçe ayırdık. AVM’nin merkezinde yer alan dijital küp ekranımız, performans sanatları merkezinde hayata geçirdiğimiz dijital müzemiz, ateş ve suyun dans ettiği gösteri havuzumuz, çocuklar için farklı deneyimler sunan aile eğlence merkezimiz gibi birçok entertainment alanımız mevcut. Bugüne geldiğimizde tesisin ziyaretçilerinden aldığımız reaksiyon da bu yatırımlarımızın karşılığını bulduğunu bize gösteriyor.”

“Mallupp uygulamasını piyasa sunduk”

Atış Şirketler Grubu’nun iştiraklerinden, Atış Bilgi Teknolojileri markasının alışveriş merkezlerine özel hazırladığı ilk ürünü olan “Mallupp-Alışverişin üst aklı” mobil uygulamasını ilk kez Perakende Günleri fuarıyla birlikte piyasaya sunduklarını anlatan Ahmet Atış, “Biz her ne kadar inşaat ve perakende konuşuyor olsak da bünyesinde 26 farklı firma barındıran bir grup şirketiyiz. Downtown ile gördüğümüz sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda arkadaşlarımızın bizleri yönlendirmesiyle yazılım alanında da yatırımlarımıza start verdik. Bugün geldiğimiz noktada artık yapay zekaların cep telefonlarımıza kadar gelmesiyle perakende sektöründe de ön plana çıkması gerektiğini düşündük. Bu konuların özellikle yeni kuşaklarda ciddi bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten hayatımızı kolaylaştıran bir teknoloji” dedi.

Gelecek yatırımları hakkında bilgiler veren Atış, inşası hızla devam eden Babylon projesiyle de şehre yine farklı bir deneyim yaşatmak istediklerini ifade ederek, “Downtown’dan edindiğimiz tecrübelerle, ikinci projemizde sektöre yeni deneyimler kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun dışında da büyük ölçekli karma projelerimiz de geliştirilmeye devam ediyoruz. Biz duraksamadan daima proje geliştirme çalışmalarını sürdüren bir grubuz. Doğru zamanda doğru yatırımlar ile hem bulunduğumuz şehre hem de ülkemize yeni değerler kazandırmaya devam edeceğiz. Global yatırımlarımızla da ülkemizi başarıyla temsil etmek için efor sarf ediyoruz. Bununla birlikte New York beşinci caddede bulunan ofisimizde gayrimenkul, gayrimenkul yatırım fonu, sağlık turizmi gibi faaliyetlerimizin yanı sıra geçtiğimiz ay itibariyle yazılım ve teknoloji alanını da eklemiş bulunuyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe tüm markalarıyla katılan Atış Şirketler Grubu yetkilileri, stantlarında iş insanlarını ağırladı, mevcut ve yeni projelerini ziyaretçileri ile paylaştı.