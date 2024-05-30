Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kaçak ve depreme dayanıksız binalarla mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Millet Mahallesi'nde, daha önce dört kez yıkılan bir bina, beşinci kez yıkılmak istenince sahipleri çatıya çıkarak direniş gösterdi.

Merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde kaçak bir bina tespit eden Yıldırım Belediyesi ekipleri, yıkım için harekete geçti. Sabah saatlerinde, çevik kuvvet ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, ekskavatör ile tespit edilen binanın yıkımına başlamak üzere bölgeye geldi.

Beşinci kez yıkımı engellemek için çatıya çıkan bina sahipleri direndi. Kaçak olarak inşa edilen yapı, daha önce dört kez yıkılmıştı. "Beşinci kez yıkılmasın" diyerek çatıya çıkan bina sahipleri, zaman zaman etrafa bıçak salladı.

Polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda şahıs aşağıya inmeyi kabul etti. Diğer aile üyeleri de ikna edilerek, kaçak yapının bir bölümü yıkıldı. Olayların daha fazla büyümemesi için süre tanındı.

Bu arada, yıkımın gerçekleştirildiği bölgede TOMA ve çok sayıda çevik kuvvet polisi güvenlik önlemleri aldı.