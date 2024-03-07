Alkol testi kandaki alkol (etanol) düzeyini ölçer. Alkollü içecekler ile sindirim sistemine giren alkol hızla emilerek kana karışır. Alkol alındıktan takriben 1 saat sonra kandaki en yüksek düzeyine ulaşır. Alkol besinlerle birlikte alındıysa kanda yükselmesi daha uzun sürebilir. Alkolün büyük bir kısmı karaciğerde vücuda zararsız hale getirilirken az bir kısmı idrar ve solunum havası ile birlikte atılır.

Az miktarda alınsa bile alkolün vücutta meydana getirdiği birtakım istenmeyen etkiler vardır. Alkol yüksek düzeylerde alındığında ise santral sinir sistemini ciddi bir şekilde etkiler.

Alkol testi neden yapılır ?

Alkol testi tıbbi anlamda kullanıldığı gibi yasal anlamda da yapılmasının zorunlu olduğu durumlar vardır.

Herhangi bir tıbbi durumda alkol zehirlenmesine ait belirtiler varsa, doktorlar kişinin kanındaki alkol seviyesini belirlemek isteyecektir. Yasal açıdan ise, trafik kazaları, adli vakalar gibi durumlarda kişinin alkollü olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki durumlarda alkol testi yapılır:

Alkollü olduğu düşünülen kişide kan alkol seviyesini tespit etmede,

Trafik kontrollarında sürücünün alkollü olup olmadığının belirlenmesinde,

Kişinin zihinsel durumunda bir değişikliğin sebebini belirlenmesinde,

Komaya girmiş bir kişinin komaya girme sebebinin araştırılmasında,

Alkol kullanması yasak olan kişilerde alkol kullanımı olup olmadığının tespitinde alkol testi yapılır.

Alkol testi nasıl yapılır ?

Kandaki alkol miktarının belirlenmesinde solunum havasındaki alkol ölçümü veya kişiden alınan kandaki alkol ölçümü kullanılabilir.

Üfleme testi: Solunum havasında bulanan alkol miktarını ölçer. Trafik polislerinin yaptıkları alkol kontrollarında kullandıkları "alkolmetre" adı verilen cihazlarla ölçüm yapılır. Solunum havasında bulunan alkol, kanda bulunan alkol ile orantılıdır.

Kan testi: Kişinin damarından alınan kanda yapılan biyokimyasal inceleme sonucu kanda ne kadar alkol bulunduğu tespit edilir. Ancak bunun için bir sağlık kuruluşunda kurulu bir biyokimya laboratuvarı ve laboratuvar cihazlarına gerek vardır. İşlem genellikle hastanelerin laboratuvarlarında gerçekleştirilir.

Alkol ölçüm birimi nedir ?

Biyokimya laboratuvarlarında kanda ölçülen alkol miktarının yanında "mg/dL" birimi, trafik polislerinin alkolmetre cihazları ile yaptıkları ölçümlerinde elde edilen değerin yanında ise "promil" adı verilen bir ibare bulunur. Birbirinden farklı gibi görünse de aslında ikisi de kanda bulunan alkol miktarını yansıtır.

Birimin "mg/dL" olması ne anlama gelir ?

Kan alkol değerinin yanındaki "mg/dL" birimi kişinin kanının 100 mililitresinde (1dL = 100 mililitre) kaç miligram alkol bulunduğunu gösterir.

Birimin "promil" olması ne anlama gelir ?

Bu birim de kandaki alkol miktarını gösterir. Ancak burada promil ile verilen değer, kandaki alkol miktarının kana oranıdır. Kafa karıştırıcı gibi gözükse de, bunu bir örnekle açıklayabiliriz:

Örnek:

Kişinin kan alkol değeri "25 mg/dL" olsun. Bunun anlamı;

Kişinin 100 mililitre kanında 25 miligram alkol var demektir.

Kandaki alkolün promil değerini bulmak istersek;

Bunun için 25, 100'e bölündüğünde 0.25 değeri elde edilir. Bu değer 0.25 promil alkole eşdeğerdir.

Araç kullanırken izin verilen alkol miktarı nedir ?

Alkollü olarak izin verilen miktar 0.5 promil alkoldür.

Bunun mg/dL cinsinden değeri 50mg/dL'dir.