İnegöl firmalarından ciddi alım yapan Ersin Möbel firması, Berlin’de bulunan mobilya mağazalarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. İnegöllü mağaza satış ve mobilya montaj personellerinin tecrübesinden yararlanmak isteyen firma burada istihdam edeceği kişilere ücretsiz konaklama hizmeti vereceğini de belirtti.
BAŞVURU ŞARTLARI
Gürcü, Bulgar, Romanya pasaportu olanlar, mobilya ustalık / kalfalık belgesine sahip olanlar, satış-pazarlama vb. üniversite mezunu olanlar başvuru yapabilecekler.
Başvurular Sandalcı İş Merkezinde faaliyet gösteren Akılfikir Ofislerinde kabul edilecek.